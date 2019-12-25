Google'ın yeni CEO'sunun maaşı dudak uçuklattı!

ABD devi Google'ın CEO'luğunu yapan aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde Alphabet'in CEO'luk görevine getirilen 47 yaşındaki Sundar Pichai'nin yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklandı.

ABD'li teknoloji devi Google'da CEO'luk görevinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

90 milyon dolara kadar da performans hissesi

Sundar Pichai, performansına göre yıllık 2 milyon dolar net maaşının üzerine 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.