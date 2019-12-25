HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Google'ın yeni CEO'sunun maaşı dudak uçuklattı!

ABD devi Google'ın CEO'luğunu yapan aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde Alphabet'in CEO'luk görevine getirilen 47 yaşındaki Sundar Pichai'nin yıllık maaşı 2 milyon dolar olarak açıklandı.

ABD'li teknoloji devi Google'da CEO'luk görevinin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Alphabet CEO'luğuna da getirilen Sundar Pichai'ye ayrıca 120 milyon dolar değerinde hisse hibe edilecek.

90 milyon dolara kadar da performans hissesi
Sundar Pichai, performansına göre yıllık 2 milyon dolar net maaşının üzerine 90 milyon dolara kadar da performans hissesi alabilecek.

Bu ayın başlarında Google kurucu ortakları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet CEO'luğundan ayrılmış ve koltuğu Pichai'ye bırakmışlardı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da en çok cinayet işlenen iki ilçe Emniyet açıkladı
Haftanın hakemleri açıklandı Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan kızağa çekildi
Fatih Dönmez uyardı: Enerji Kimlik Belgesi olmayan alım-satım ve kiralama yapamayacak
Yavaş rüşvet iddialarıyla ilgili kılıçları çekti: Ankara'da şantajcı bir grup var
FETÖ'ye yönelik operasyonlar peş peşe geldi! Çok sayıda yakalama ve gözaltı
Dolar yüksek seviyeye çakıldı kaldı! 25 Aralık dolar kuru ne kadar?
ÖNCEKİ HABERLER
Noel bayramı nedir ne zaman yılbaşı ile arasındaki fark nedir?
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir Montrö Boğazlar Sözleşmesi dikkat çeken maddeleri
Kanal İstanbul Montrö sözleşmesini bitirir mi? Unutulan bir madde var
Ağrı'dan acı haber! Özel harekat polisi şehit oldu
Jennifer Lopez fiziğiyle görenleri mest etti genç kızlara taş çıkarıyor!
Ehliyet değiştirme son gün ne zaman 2020 cezası var mı?
Yorumlar