Asgari ücret belli oldu mu yarın dananın kuyruğu kopacak

2020 Asgari ücreti net ve brüt ne kadar olacak, AGİ kaç liraya çıkacak sorusunun yanıtı yarın saat 14.00'de belli olacak . Asgari Ücret komisyonu yarın dördüncü kez toplanacak ve hem asgari ücreti hem AGİ ödeme tablosunu belirleyecek. Peki asgari ücret 2002 yılı için 2.578 lira mı olacak.

Asgari Ücret 2020 yılında ne kadar olacak sorusunun yanıtı için 7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna döndü. 2 Aralık tarihinde ilk toplantısı yapan asgari ücret tespit komisyonu, ikinci ve üçüncü toplantıyı da geçen haftalarda gerçekleştirmiş ve ilk defa üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmişti. 2020 yılına girmeye günler kala yeni asgari ücretin ne zaman belli olacağı netleşti. İşte Asgari Ücrete ilişkin son dakika bilgiler:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının yarın yapılacağını açıkladı. Asgari ücretlilerin dört gözle beklediği bu son toplantı saat 14.00'te gerçekleşecek.

Asgari Ücret ne zaman belli olacak? : Asgari Ücreti Tespit Komisyonu bilindiği gibi her yıl Aralık ayında 4 toplantı yapıyor ve bu toplantılarla yeni yılın asgari ücretini belirliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağına da son toplantı da karar veriliyor. Haliyle yarın komisyon 2020 yılı asgari ücretini belirlemiş olarak masadan kalkacak.

Asgari Ücret ne kadar olur işçi ne istiyor?

Asgari ücret pazarlıklarında Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin 3 sendika biraraya gelip ortak bir rakamda anlaştı. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in 2020 yılı için belirlediği asgari ücret 2 bin 578 TL oldu. Sendikalar bu rakamdan aşağısını kabul etmeyeceklerini duyurdular.

Patronlar ne kadar zam öneriyor?

Asgari Ücret Tespit komisyonunda masada patronları TİSK temsil ediyor. Patronlar 100 lira olan devlet desteğinin 200 liraya çıkarılması şartıyla asgari ücrete yüzde 12 zam önerdiler. Buna göre işveren tarafı halen 2 bin 20 TL olan asgari ücretin 2020'de en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor.

2020'de AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. Eğer asgari ücret zammı yüzde 15 olursa en düşük AGİ tutarı 220.66 TL, yüzde 20 olursa 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak. Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı ise asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.

TÜİK asgari geçim indirimi rakamı

Asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK'in bir işçinin asgari geçim rakamı etkili oluyor. Bu yıl TÜİK'in, komisyona sunduğu rakamlar hayli düşük oldu. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari geçim tutarı açıkladı. ,Asgari ücret tahminleri

Asgari ücrette, Yeni Ekonomi Programı’na göre 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabilir. Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde bulunuyor. Komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselir. Komisyon yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkar.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 3 bin 6 lira

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.