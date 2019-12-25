İşte kimlik kartı yenilemek için son tarih! Yıl sonu bitecek iddiası üzerine resmi açıklama

Yılbaşı yaklaşırken, eskiden nüfus cüzdanı diye adlandırılan T.C. kimlik belgesinin yenilemek için verilen süre yeniden gündeme geldi. Yeni çipli kimliklerini almayanlar son günü merak ediyor. İşte yeni kimlik ve sürücü belgesi yenilenmesi ile ilgili tüm detaylar...

Ülkemiz geçtiğimiz yıllarda çipli kimlik uygulamasına geçti. Tüm vatandaşların, çok sayıda kolaylık ve imkanın sunulduğu yeni kimlik kartlarına belirlenen süre zarfında geçiş yapması sağlanacak.

Ancak bazı basın organları ve sosyal medyada çıkan yeni kimlik belgesinin yenilenme süresinin bu yıl sonuna kadar biteceği söylentisi kimliğini yenilemeyen insanlarda telaş oluşturdu. Ancak endişeye mahal yok. Yapılan açıklamaya göre; T.C. kimlik belgesi 2023 yılına kadar değiştirebiliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden açıklama

Sinop Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır.

TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceği, vatandaşlarımızın asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir” denildi.

Yeni kimlik belgesi randevusu nereden alınır ?

Önceden Emniyet Genel Müdürlüğü'ne başvurarak yapılan ehliyet değişikliği işlemleri artık Nüfus Müdürlüğü üzerinden yürütülüyor. Kimlik yenilemek için ilk yapmanız gereken, randevu almak. Bu zorunlu. Kimlik kartı başvuruları için 'randevu.nvi. gov.tr' internet adresi üzerinden ya da Alo 199 numaralı çağrı merkezinden randevu alabilirsiniz. Gününüzde gitmediğiniz takdirde sistem yeniden randevu almanızı 1 ay engelliyor. Bu durumda eğer gidemeyecekseniz randevuyu, süresi dolmadan en az yarım saat önce iptal etmeniz şart.

Kimlik ve ehliyet yenileme randevusu randevu.nvi.gov.tr adresinden alınabiliyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü randevu alma ekranı

Kimlik yenileme için evraklar

Randevu aldıktan sonra, başvurmaya gidiliyor. Yanınızda olması gereken evraklar ise şunlar:

-Nüfus cüzdanınız. Nüfus cüzdanı olmayanlar için sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı, TSK kimlik kartı, sarı basın kartı, hakim ve savcı kimliği, avukatlık kimlik kartı, öğretmen kartı da kimlik yerine geçiyor.

-Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

-22.5 liralık (değerli kağıt bedeli) değişim ücretini ödediğinizi gösteren makbuz veya dekont. Değişim ücretini başvurunuzdan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla ya da bankaya yatırmanız gerekiyor.

Türkiye'de nüfus müdürlüklerinin vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve işlemlerin hızlı sonuçlanabilmesi için yenileme çalışması başlatıldı. Nüfus müdürlükleri, yeni düzenleme ile birlikte hem modernleşecek hem de benzer standartta olacak. Müdürlüklerde teknik altyapı kapasitesi de geliştirildi. Randevu süreleri bir güne düşürüldü, bir işlem için verilen parmak iziyle diğer işlemlerde yapılabilir hale getirildi.

Pasaport, sürücü belgesi ve kimlik basımları hızlandırıldı. Ayrıca nüfus müdürlüklerine kimlik, sürücü belgesi, pasaport yenileme için gelen ve evrakları tam olanların 8 dakikada işlemleri bitirilirken, adres değişikliği için nüfus müdürlüklerine yanında abonelik sözleşmesi ya da bir faturayla gelenler ise 5 dakikada bu işlemi gerçekleştirebiliyor.