Serdar Ali Çelikler: Obradovic'le 2 yıllık kontrat uzatılacak

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Zeljko Obradovic ile kontrat yenileyeceğini söyledi.

Bu sezon aldığı kötü sonuçlarla eleştirilerin hedefinde olan Zeljko Obradovic'e sarı lacivertli taraftarların verdiği destek amacına ulaştı. Sırp başantrenörün istifa edeceği söylentilerinin ardından hem sosyal medyada, hem de salonda "Obradovic'e yeni sözleşme" akımını başlatan sarı lacivertli taraftarlara Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da Sırp hoca ile yola devam edecek.

''2 yıllık kontrat uzatılacak''

Serdar Ali Çelikler de konuyla ilgili Kırmızı Çizgi Fitbol programında şu ifadeleri kullandı;

''Obradovic, cuma gecesi istifa etti. Cumartesi sabaha karşı ikna edildi. Ailesiyle paylaştı. Ama cumartesi günü Fenerbahçe'de kalma konusunda tekrar ikna oldu. Maçta başkanın işareti sonrası duygusallık ağır bastı. Ya da 3 milyon euro ağır bastı. Devam edecek. Çok büyük ihtimalle 2 yıllık kontrat uzatılacak.





Alkışlarla yanıt vermişti

Sarı lacivertli takımın dün ING Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında sahasında TEKSÜT Bandırma ile oynadığı maçta başkan Ali Koç, locasına dönerek, "Obradovic'e yeni sözleşme" şeklinde tezahüratlarla bulunan sarı lacivertli taraftarlara, alkışlarla yanıt vermişti.

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