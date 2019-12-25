Savunma Sanayii Başkanı Demir resti çekti: F-35 için oturup ağlayacak değiliz

ABD ile Türkiye arasında krize neden olan F-35'lerle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "vermedikleri zaman oturup ağlayacak değiliz" diye konuştu.

“F-35 ayrı bir hikayedir." diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Onunla ilgili fazla bir yorum da yapmayayım. Oldu oldu, olmadı olmadı. Tamam alınmış bir karar, artıları oldu ama vermedikleri zaman da oturup ağlayacak değiliz” ifadelerini kullandı.

Yerli uçak vurgusu

Türkiye Gazetesi’nden Batuhan Yaşar'a konuşan İsmail Demir, "Kendi uçağımız olması Millî Muharip Uçağı üstün kılar, çünkü performansı düşük bile olsa her şeyine müdahale edip yerli silahları entegre edebilirsiniz, bütün yazılımlarına hâkim olabilirsiniz." diye konuştu.

"Tanklarımızın kabiliyeti artırıldı"

Tankların modernizasyonuyla ilgili kritik bilgiler veren Demir, şu ifdelere yer verdi: Biz M-60’ları modernize ettik, Leopardları modernize ettik. M-60’lar eski M-60’lar değil şu anda 3 sene öncekinden çok daha kabiliyetli. Daha önce İsrail bunu modernize etmişti, İsrail de artık devrede yok, biz varız. İleri unsurlar takıldı. Leopardlar deseniz öyle. Modernize ediliyor ve edilecek de. Gerek elektronik harp sistemleri, gerek koruma sistemleri, gerek görüş sitemleri ile ilgili epey bir unsur kondu üzerine ve şu an devam ediyor. Tanklarımızın kabiliyeti artırıldı.

"4 sistem için çıkmıştık. Onun da üzeri gelebilir"

Demir, şunları kaydetti: Balistik füze, seyir füzesi, İHA, helikopter gibi unsurlara karşı savunmayı birlikte düşünmemiz gerek. Öbür türlü sadece S400 ihtiyacınızı görmez genel anlamıyla. Bir dizi kademe koymanız lazım. Hava savunma kendi başına çalışılması gereken bir konsepttir. Malumunuz biz ihaleye 4 sistem için çıkmıştık. Onun da üzeri gelebilir.