Kanal İstanbul güzergahında ne var? ÇED raporundaki haritalı projeye bakın
Kanal İstanbul için 2020 yılında ilk kazma vurulacak ve proje yaklaşık 75 milyara tamamlanacak. Peki Kanal İstanbul hangi ilçelerden geçecek, güzergahında hangi barajlar, su kaynakları ve yollar bulunuyor. ÇED raporunda yer alan haritalarla Kanal İstanbul projesine bir bakın
Kanal İstanbul projesinin toplam 1595 sayfadan oluşan ÇED Raporunda yer verilen bilgilere göre Karadeniz ve Marmara Denizini birbirine bağlayacak olan yapay suyolu, 45 kilometre uzunluğa sahip olacak. Genişliği 275 metre, derinliği ise 20,75 metre olarak belirlenen Kanal İstanbul projesinin uygulanması sırasında 1.1 milyar metreküplük kazı malzemesi çıkması bekleniyor.
Kanalın güzergahı üzerinde İstanbul'un yaşam kaynağı olan 3 baraj yer alıyor. ÇED raporunda bölgedeki yeraltı su kaynakları da çıkarıldı. Toplam 6 adet taş ocağı iki ayrı beton santrali kurulması planlanan kanal projesi için yılda 360 patlatma yapılması öngörülüyor.
Kanal İstanbul projesinde Karadeniz ve Marmara kıyısında denizin doldurulmasıyla elde edilecek alanlarda iki ayrı konteyner limanı ile Küçükçekmece’de bir yat limanı inşa edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca Karadeniz kıyısında lojistik merkezi ile rekreasyon alanı inşa edilecek.
Kanal İstanbul Projesi’nin uygulanacağı arazinin yarısı tarım arazilerinden oluşuyor. Buna göre proje sahasının yüzde 52’si tarım arazisi, 458 hektarı orman, 503 hektarı mera, 743 hektarı göl, 559 hektarı kumul, 445 hektarı fundalık, 447 hektarı ise çayırlardan oluşuyor. Projeden etkilenecek olan toplam 8 bin 300 parselden 5 bin 908’inin özel mülkiyet olduğu belirtilirken, bu arazilerin kamulaştırılması planlanıyor. Tarım arazileri için de ‘Tarım Dışı Kullanım’ kararı alınacak.