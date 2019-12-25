Kanal İstanbul güzergahında ne var? ÇED raporundaki haritalı projeye bakın

Kanal İstanbul Projesi’nin uygulanacağı arazinin yarısı tarım arazilerinden oluşuyor. Buna göre proje sahasının yüzde 52’si tarım arazisi, 458 hektarı orman, 503 hektarı mera, 743 hektarı göl, 559 hektarı kumul, 445 hektarı fundalık, 447 hektarı ise çayırlardan oluşuyor. Projeden etkilenecek olan toplam 8 bin 300 parselden 5 bin 908’inin özel mülkiyet olduğu belirtilirken, bu arazilerin kamulaştırılması planlanıyor. Tarım arazileri için de ‘Tarım Dışı Kullanım’ kararı alınacak.