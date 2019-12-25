KPSS sonuçları Sağlık Bakanlığı KPSS/7 tercih sonuçları açıklanıyor TC ile sorgulama

Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklanıyor ÖSYM KPSS/7 sonuçları için tarih verdi. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının yarın yani 26 Aralık perşembe günü açıklanması bekleniyor. KPSS/7 tercih sonuçları ÖSYM sonuç sayfasından TC numarası ile sorgulanacak.

KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM KPSS/7 tercih sonuçları için tarihi verdi. Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları yarın yani 26 Aralık perşembe günü açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli başvuruları tamamlandı. Sağlık Bakanlığı’nda görev almak isteyen adaylar yerleştirmeleri bekliyor. KPSS sonuçları ÖSYM sonuc sayfasından TC ile sorgulanacak.

Sağlık Bakanlığı, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ile birlikte binlerce personeli istihdam etmeye devam edecek.

Peki, KPSS 2019/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler...

Geçtiğimiz yıl 4-11 Haziran arasında KPSS 2018/5 adı altında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemi, 8 gün içerisinde açıklanmıştı.

Bu bilgiler açıklandığında Sağlık Bakanlığı 2019/7 tercih sonuçlarının 26 Aralık tarihinde duyurulması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır

KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Sağlık Bakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.