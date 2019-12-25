Kimlik yenileme son gün ne zaman 2020 ne zaman bitiyor?

2020 yılına az bir zaman kala hala yeni cipli kimliklerini almayan vatandaşlar son gün ne zaman araştırması yapıyor. Gecikme bedeli ödemek istemeyenlerler için kimlik yenileme son gün ne zaman? Yeni kimlik değiştirme son tarihi ne zaman?

2020 yılına girmek için artık sayılı günler kaldı. Yeni kimlik almak isteyenler ise araştırmaya başladı. Gecikme cezası ödemek istemeyen vatandaşlar, kimlik yenileme nasıl yapılır? Kimlik yenileme son tarih ne zaman? Kimlik yenileme süresi ne zaman sona eriyor? Gibi soruların yanıtını arıyor. İşte kimlik yenileme hakkında merak edilenler…

Kimlik yenileme son gün ne zaman: Kimlik yenileme işlemleri 2023 yılına kadar devam edecek. Kimlik kartlarının geçerlilik süresi ise 10 yıl olacak. Süre bitiminden sonra kimlik kartlarının yenilenmesi gerekmektedir.

Kimlik yenileme randevu alma: Kimlik kartı alabilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) kimlik randevusu alınabilir.

Kimlik yenileme harcı ne kadar:

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 22,50 TL’dir.

Kimlik yenileme nasıl yapılır:

Kimlik kartı başvuruları, internet sitesinden, "Alo 199" çağrı merkezinden randevu alınarak veya randevusuz ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere gidilerek yapılıyor.

Yeni kimlik kartı çıkarmak için öncelikle evrak ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Evrak ücretini ise nüfus müdürlüğüne gitmeden internet üzerinden ödemek mümkün. Yeni çipli kimlik kartı ödemesini gerçekleştireceğiniz internet sayfasına giriş yaptıktan sonra, açılan sayfada harç ve değerli kâğıt bedeli ödeme kısmına tıklayın. Ödeme yap seçeneğinden kart bilgilerinizi girdikten sonra işleminiz tamamlanır. Her banka internet ödemesini kabul etmektedir. Kimlik yenile başvurularında dekontun unutulmaması çok önemlidir.

Kimlik yenilemek için gerekli evraklar:

Yeni çipli kimlik kartına geçerek kimlik yenilemek isteyenler için başvuruda gerekli olacak evraklar aşağıdaki gibidir.

Eski kimlik kartınız (Nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesi, pasaport, avukat kimlik kartı, öğrenci kimlik kartı gibi kimlik tanımlamanızı yapmaya yarayacak resimli bir kimlik kartı da yeterli olacaktır.)

Kimlik belgesi yerine ayrıca muhtarlıktan düzenlenen talep belgesi de yeterli olacaktır. Bu belgede mutlaka fotoğraf bulunması gerekmektedir.

Biyometrik Fotoğraf: Vesikalık fotoğraf kabul edilmemektedir. 2 adet biyometrik fotoğraf yeterlidir. Ayrıca 15 yaşından küçük çocukların kimlik kartlarında fotoğraf bulunması zorunlu olmamakla birlikte, başvuranın talep etmesi halinde kimlik kartına fotoğraf ta eklenebilmektedir.

22,5 TL değerli kâğıt bedeli ödeme makbuzu