Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması! Davete icabet ederiz

Tunus'a yaptığı sürpriz ziyarette düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan Libya'da ateşkesin bir an evvel sağlanması gerektiğini söyleyerek Libya'ya asker gönderme konusunda da "Türkiye davet alırsa icabet eder." dedi.

Bugün Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısında Libya'daki çatışmalı ortamla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, Libya ile imzalanan mutabakatla ilgili "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz."dedi.

Erdoğan Tunus ziyaretinin sebebini de "Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu." olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'ya asker gönderme konusunda da "Türkiye davet alırsa icabet eder." dedi.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

Libya konusu önemli bir konu. Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.

Tunus istikrarın unsuru

Bizim Libya'da bir an evvel ateşkesin sağlanarak siyasi çözüm sürecine dönülmesi amacıyla bu çerçevede yürüteceğimiz işbirlikleri neler olabilir bunların üzerinde durma fırsatımız oldu. Tunus'u istikrarın unsuru olarak görüyoruz. TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz.

Yunanistan'ın burada söz sahibi olması söz konusu değil. Wagner oraya hangi sıfatla geldiler ne gibi bağlantılar var medya olarak sormanız lazım. Türkiye bir davet alırsa buna icabet eder. Hafter meşru değil. Biz uluslararası karşılığı olan yönetimle adımlar atıyoruz. Hafter durumdan vazife çıkarıyor. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim."

TİKA cami yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca TİKA'nın Tunus'ta inşa edeceği hastane konusunda mutabakata varıldığını ve en kısa zamanda protokolün imzalanacağını söyledi.

Erdoğan'ın programında ziyaret yoktu

Tunus ziyareti Erdoğan'ın programında gözükmüyordu. Güvenlik gerekçesiyle ziyaret gerçekleşene kadar açıklama yapılmadı.