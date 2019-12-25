Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'a sürpriz ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programında olmamasına rağmen Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti.
Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor. Tunus Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde, Doğu Akdeniz ve Libya var.
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Türkiye elini güçlendirdi
Cumhurbaşkanı, Libya ile Akdeniz'deki deniz sınırlarının belirlenmesi üzerine bir anlaşma imzalamıştı. Ardından da Libya ile askeri iş birliği konusunda mutabakata varılmıştı. Türkiye, Libya anlaşmasıyla, Doğu Akdeniz'de petrol ve gaz sondajlarında Yunanistan'a karşı elini siyasi anlamda güçlendirdi.
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