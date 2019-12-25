Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tunus'a sürpriz ziyaret

Erdoğan, burada Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik ediyor. Tunus Cumhurbaşkanı tarafından resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde, Doğu Akdeniz ve Libya var.