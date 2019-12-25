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Fikret Orman'dan Beşiktaş'a şok! Asistanı kulübe haciz götürmüş

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, Fikret Orman'ın asistanın Beşiktaş'a haciz getirdiğini öne sürdü. Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgilendikleri ifade edildi.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS, Fikret Orman'ın asistanın Beşiktaş'a haciz getirdiğini öne sürdü. Beşiktaşlı yetkililer konu ile ilgilendikleri ifade edildi.

Kendi isteğiyle kulüpten ayrılan Orman'ın asistanı Başak Pekin'in 27 bin TL'lik alacağı için yasal yollara başvurduğu iddia ediliyor.

Fanatik'in ulaştığı Başak Pekin konunun kendisiyle alakalı olmadığını ifade etti.

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