Ahmet Davutoğlu'nun A takımı ve gölge kabine listesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ankara’da düzenlediği basın toplantısında partisinin yönetim kadrosunda yer alan isimleri açıkladı. Listede ilginç isimler var.

Geçtiğimiz günlerde resmen ilan edilen Gelecek Partisi’nde vitrin şekilleniyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü toplantıda A takımını ve gölge bakanlarını belirledi. Davutoğlu basın toplantısıyla bu isimleri açıkladı.

Gelecek Partisi’nin başkanları

Parti Başkanlık Kurulu üyeleri birim başkanlıklarından oluşan genel başkan yardımcılıklarından teşekkül ediyor. Parti Başkanlık Kurulu üyeleri; Siyasi İşler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanlığı, Politika İzleme Kurulu Koordinatörlüğü, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, Sosyal Politikalar Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, İnsan Hakları Başkanlığı, Parti İçi Eğitim Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı, Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanlığı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı, Kadın Politikaları Başkanlığı, Gençlik Politikaları Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Başkanlığı ve Genel Sekreter’den oluşuyor.

16 isme gölge bakanlık görevi

Politika İzleme Kurulu (PİK) sadece Genel Merkez bünyesinde ve doğrudan Genel Başkan’a bağlı olarak oluşturulan bir kurul olarak çalışacak. Genel Başkan PİK üyeleri arasından bir koordinatör seçecek. 16 bakanlığı izleyecek politika izleme birimleri adeta bir “gölge” bakan gibi çalışacak, haftalık raporlar hazırlayacak. Bakanlıkların icraatları yakın mercek altına alınacak.Davutoğlu'nun gölge kabinesinde şu isimler var: