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Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahile tonlarca kırmızı yosun vurdu

İSTANBUL'daki lodos nedeniyle tonlarca kırmızı yosun sahile vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan sahili kızıla boyandı.

"Yaklaşık 15 yıldır Göztepe’de oturuyorum. Sık sık burada yürüyüş yaparım. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim." diyen bölge sakini Dilek Seyhan, "Normalde lodos olduğu zaman bir yosun geliyor ama daha yeşilimsi bir yosun. İlk defa böyle bir kırmızı bir yosun gördüm. Kokusu da biraz değişik olduğu için bir araştırılması gerekiyor, bu yosun nereden geliyor” diye konuştu.

"Bir gecede doluyor"

Zafer Karaboğa ise, şunları söyledi: Her sene Kasım’dan sonra Ocak, Şubat, Mart’a kadar lodos oluyor. Senede 3-4 kere tekrarlıyor. Lodosun saatteki hızı 100 km’ye çıkınca bir gecede doluyor buralar. Bütün sahil oluyor sadece burası değil. Fenerbahçe’de oluyor Bostancı’ya doğru. Belediye ekipleri geliyorlar tam temizliyorlar aradan bir iki hafta geçiyor, bir daha oluyor yine geliyorlar. Böyle nisana kadar devamlı oluyor. 2014’te 110 km esti, 3 metre tepe yaptı. Burada 8-10 tane kayık battı. Mendireğin üzerinden atladı dalgalar.

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