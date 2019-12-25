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Kılıçdaroğlu'nun elindeki son anket şaşırtıcı! CHP AK Parti'nin 3 puan önünde

CHP'nin 11 büyükşehirde yüz yüze anket tekniği kullanarak anket yaptı. Araştırma sonucunda CHP yüzde 35,1, AK Parti yüzde 32,4, MHP yüzde 10, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4 çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında yaptırdıkları araştırma sonuçlarını paylaştı.

CHP yüzde 35,1 ile birinci parti

Seyit Torun, yaptırdıkları memnuniyet anketi ile ilgili şunları kaydetti: Gördüğünüz üzere 11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalarda AK Parti yüzde 32,4, CHP yüzde 35,1, MHP yüzde 10,0, HDP yüzde 9,9, İYİ Parti 9,4, ve diğer partiler yüzde 3,2 şeklinde yer alıyor. Buna yol açan en önemli faktör, CHP'nin aday tercihlerinin seçmende bulduğu karşılıktır.

Adaylarımız toplumun her kesimiyle bağ kurabilen, farklılıklara kapılarını açık tutan isimlerden oluşmuştur. Bunun karşılığını da görüyoruz. Belediye başkanlarımız, seçmenlerimize güven veriyor. Seçmenler, başkanlarının sorunlarını çözeceğine inanıyor, performanslarını etkili buluyor.

İmamoğlu ve Yavaş oylarını artırdı

Anket sonuçlarına göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 54,2 iken yüzde 54,5'a yükselmiş. Ankara'da Mansur Yavaş'ın oyu da yüzde 50,9'den yüzde 54,9 çıkmış.

CHP anketinden çıkan diğer sonuçlar 

-İzmir'de Tunç Soyer: Yüzde 58,1'den, yüzde 62,1'e

-Antalya'da Muhittin Böcek: Yüzde 50,6'dan, yüzde 54,1'e

-Adana'da Zeydan Karalar: Yüzde 53,6'dan, yüzde 57,6'ya

-Mersin'de Vahap Seçer: Yüzde 45,1'den, yüzde 51,6'ya

-Hatay'da Lütfü Savaş: Yüzde 55,2'den, yüzde 56,8'e

-Aydın'da Özlem Çerçioğlu: Yüzde 53,9'dan, yüzde 55,4'e

-Tekirdağ'da Kadir Albayrak: Yüzde 51,2'den, yüzde 54,4'e

-Muğla'da Osman Gürün: Yüzde 36'dan yüzde 41,2'ye

-Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 52,3'ten, yüzde 56,8'e yükseldi.

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