Kar geldi okullar tatil olmaya başladı! Yarın çok daha kuvvetli olacak

Maraş'ta yollar kapandı okullar tatil edildi: Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti, yoğun kar nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Kar yağışı özellik Maraş'ın Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde etkili oluyor. Göksun ilçesinde kar yağışı iletim hatları ve trafo patlamasına sebep oldu ve elektrikler kesildi. İlçede aynı zamanda yaklaşık 50 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Afşin ilçesinin kuzey mahallelerinde de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 25 mahallenin yolu kapalı. Andırın ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle 9 mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, Geben, Altınyayla, Akifiye ve Rifatiyedört mahallerinde okullar tatil edildi. Andırın-Göksun kara yolunun Geben ile Göksun arasındaki bölümünün de ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.