Kar geldi okullar tatil olmaya başladı! Yarın çok daha kuvvetli olacak
Meteorolojinin duyurduğu kar yağışı yolları kapatmaya başladı. Bazı ilçelerde okullar tatil edildi. 26 aralık perşembe günü kar yağışı Ankara, Kayseri, Konya başta olmak üzere bir çok ili vuracak.
Beklenen kar yağışı yurdu etkisi altına aldı. Maraş - Kayseri yolunda ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Kar yağışı asıl etkisini yarın yani 26 Aralık perşembe günü gösterecek. İç bölgelerde etkili olmaya başlayan kar yağışı yolları kapatırken, kar tatili haberleri gelmeye başladı. İşte kar yağışına ilişkin meteorolojiden gelen son hava durumu tahmini ve yurttaki durum:
Maraş'ta yollar kapandı okullar tatil edildi: Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Kayseri istikameti, yoğun kar nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanıyor. Kar yağışı özellik Maraş'ın Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde etkili oluyor. Göksun ilçesinde kar yağışı iletim hatları ve trafo patlamasına sebep oldu ve elektrikler kesildi. İlçede aynı zamanda yaklaşık 50 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Afşin ilçesinin kuzey mahallelerinde de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. İlçeye bağlı 25 mahallenin yolu kapalı. Andırın ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle 9 mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, Geben, Altınyayla, Akifiye ve Rifatiyedört mahallerinde okullar tatil edildi. Andırın-Göksun kara yolunun Geben ile Göksun arasındaki bölümünün de ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi.
Kayseri'de okullar tatil : Kayseri'nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı hayatı durdurdu. Her iki ilçede de bugün taşımalı eğitime ara verildi. Kayseri'deki kar yağışı hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edecek. Kayseri - Maraş yolu yoğun yağış nedeniyle sürekli kapanıyor.
Sivas'ta yollar kapandı : Sivas'ın Gürün ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 köy ile ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gürün ilçesinde 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel mevkisinde etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyor.