Ahmet Ağaoğlu: TFF binasında olsaydı daha doğru olurdu

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüp başkanı olarak Ali Koç-Nihat Özdemir arasındaki görüşmeye yorum yapmam etik olmaz. Ama federasyon binasında olsaydı daha doğru olurdu."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

''VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok''

ise konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Korsan yayınlardan dolayı çok büyük zararlara uğruyoruz. VAR kayıtları neyse onu açıklasınlar. Bizim duruşumuz net, kimsenin hakkı çalınmasın. Hatalar olabilir ama bu hatalar üst üste gelirse burada sıkıntı olur. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin aynı yönde (VAR) bir sıkıntısı varsa ve bütün kulüp başkanlarının da aynı fikri, talebi varsa VAR kayıtlarının açıklanmasında bir sıkıntı yok! Şüphesiz ki daha şeffaf olur.

Ndiaye transferi

Kim almış? Bilmiyorum. Ndiaye'nin Türkiye'ye geldiği söyleniyor. Gündemimizde olan bir oyuncuydu ama gelip görüştüğünü ben de sizden duydum. Şu anda Trabzonspor kulübünün limiti 8-10 milyon Lira civarında. Borçlanarak transfer yapma dönemi kapanmıştır. Bununla ilgili olarak sıkıntı yaşayacak kulüpler vardır. Artık eskisi gibi olmayacak.

''Şu an ülkede transfer yapmak çok zor''

Transfer yapmak isteyen kulüpler, yapacağı transfer parasının 3 katını kulübe sokmak zorunda. Şu an ülkede transfer yapmak çok zor, bunları sizde biliyorsunuz. Bunları bilmeden, ''transfer yapacak mısınız?'' sorunu soruyorsunuz. Tüm kulüpler TFF'nin lisans talimatı ve UEFA'nın Finansal Fair Play talimatı doğrultusunda transfer yapabilecek.

''Yusuf'un durumuna çok üzüldüm''

Dün sabah Yusuf Yazıcı'yla konuştum. Durumuna çok üzüldüm. O hangi takım forması giyerse giysin bizim çocuğumuzdur. Onun için çok üzüldük. Yusuf'a moral vermek için telefonla görüştüm, o bana moral verdi.

''TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu''

Ali Koç, MHK Başkanı ve TFF arasında yapılan görüşme TFF binasında yapılsaydı daha doğru olurdu. Kulüp başkanı olarak Ali Koç ve Nihat Özdemir arasındaki görüşme hakkında yorum yapmam etik olmaz.''