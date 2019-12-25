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Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karadeniz'in 4 ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde iki gündür devam eden yangınlar, hızla yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

Yangınlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den açıklama geldi.

"Can kaybımız yok"
Bakan Pakdemirli; "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını. 55 yangının 38 tanesi söndürüldü, 15'i kontrol altına alındı, 2'si için çalışma sürüyor. Toplam 260 hektar alan zarar gördü."

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