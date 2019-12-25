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Türkiye'den rahatsız olan Arap Birliği'ni İsrail basını bile eleştirdi

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, Türkiye'ye ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bölgedeki nüfuzundan dolayı endişeleniyoruz" diyerek Türkiye karşıtı sözler kullandı.

İç karışıklığın, bitmek bilmediği Orta Doğu'da Arap Birliği'nden Türkiye hakkında tartışma yaratan bir açıklama geldi. Son dönemde Türkiye ve İran'ı eleştiren açıklamalarda bulunan Ebu Gayt, bugün katıldığı bir etkinlikte de bu ifadelerini yineledi.

Türkiye nüfuzundan endişeli

Emirlik'in Stratejik Çalışmalar ve Araştırma Merkezi'nde bir sempozyuma katılan Ebu Gayt, Türkiye ve İran'ın bölgede artan nüfuzundan dolayı endişesinin arttığını söyledi. Aralık ayının ortasında da İran ve Türkiye'yi Arap ülkelerinin işlerine karışmakla eleştiren, bir dönem Mısır'ın Dışişleri Bakanı olarak da görev yapan Ebu Gayt, Türkiye'ye yönelik hazımsızlığını dile getirdi.

İsrail basını Türkiye'ye hak verdi

İsrail basını, Osmanlı ve Pers devletlerinin Orta Doğu'da geçmişte de söz sahibi olduğunu söyleyerek Arap Birliği Genel Sekreteri'nin sözlerinin hatalı olduğunu vurguladı. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Jerusalem Post, "Pers ve Osmanlı İmparatorluğu, tarihte bölgeyi domine etmişlerdir. Dolayısıyla Türkiye ve İran'ın Suriye ve Irak üzerinde etkisi olması bir anomali değil" şeklinde gelişmeyi değerlendirdi.

Arap Birliği, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na "operasyon kabul edilemez" diyerek tepki göstermişti.

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