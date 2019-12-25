Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! Erdoğan'a vazgeçmesini söylemiştim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklama yaptı. En başından beri projeye karşı olduğunu söyleyen Davutoğlu ''kaygılarımı Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım'' dedi.

Eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da, partisinin kuruluş ilanında sözünü ettiği Politika İzleme Kurulları ve Genel Başkan Yardımcılarını açıklayacağı programda, Kanal İstanbul ile ilgili konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları:

Kanal İstanbul projesi gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı olarak bu projenin Montrö bağlamındaki sakıncalara devlet içi istişarelerde dikkat çekmiştik. Başbakanlık döneminde de kanaatlerimizi paylaşarak stratejik çerçeve geliştirdik. Ekolojik konular söz konusu. Montrö'nün en önemli kazanımlardan biri olduğu dikkate alınmalı, halel getirecek uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim

Marmara Denizi'nin ekolojik özellikleri tekrar gözden geçirilmeli, Terkos Gölü de dahil. Başbakanlık döneminde raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim.Başbakanlık dönemimde aldığım raporlardan tatmin olmadığım için tekrar fizibilite yapılması talimatı vermiştim. Sur içi bir adaya dönüşüyor. O zaman genelkurmay başkanımıza bu adanın nasıl savunulacağını ilikin bir çalışma yapılması talimatı vermiştim.

Ahmet Davutoğlu'nu gıcık tuttu Davutoğlu, konuşmasında sesi kısıldı ve art arda öksürdü. Ardından su içen Davutoğlu sesi kısılmış bir şekilde; bir haftadır grip hastalığını atlatamadığını belirtti. Ardından konuşmasına devam eden Ahmet Davutoğlu, sık sık öksürdü ve bol bol su içti.

İstanbul'un nasıl korunabileceği konusunda çalışma talimatı vermiştim

Düşman bir güç kanal üzerindeki köprüyü ihmal ettiğinde ya da deprem durumunda İstanbul’un nasıl kornacağı konusunda çalışma talimatı vermiştim. Şimdi aynı kaygıyı taşıyorum.

Erdoğan'a vazgeçmesini söylemiştim

Türkiye’nin stratejik geleceğinin soğukkanlı şekilde ele alınması lazım. Bütün bu kaygıları Ocak 2018’de Cumhurbaşkanı’na ilettim, bu projeden vazgeçilmesi yönündeki görüşlerimi aktarmıştım.

Biz Gelecek Partisi olarak bir rapor hazırlayacağız

Aynı kaygıları taşıyorum. Stratejik olarak Türkiye'ye getirebileceği yükler soğuk kanlı bir şekilde ele alınmalı. Biz Gelecek Partisi olarak bir rapor hazırlayacağız.