HABER /  MEDYA

Ünlü sunucu Cem Seymen’in istifasında Davutoğlu haberi iddiası!

CNN Türk’ün program sunucusu Cem Seymen’in istifası ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Seymen’in Ahmet Davutoğlu'yle ,lgili bir haberle ilgili bir editörle tartıştığı ve editörün Seymen'e 'Seni mermi manyağı yaparım, gebertirim' şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü.

CNN Türk’te sabah saatlerinde yayınlanan ‘A’dan Z’ye’ programının sunucusu Cem Seymen, kişisel Instagram hesabında kendi isteğiyle bu görevden ayrıldığını duyurmuştu. Paylaşımında, “Kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım” ifadelerini kullanan Seymen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Medyaradar’ın haberine göre, CNN Türk çalışanı bir editörün, istifa öncesi Cem Seymen’le ‘Davutoğlu’ haberi nedeniyle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Seni mermi manyağı yaparım

 İddiaya göre, tartışmanın alevlenmesinin ardından editör Seymen’e “Seni mermi manyağı yaparım, gebertirim” şeklinde tehditler savurdu. Cem Seymen’ın bu olayı yönetime bildirdiği ve yönetimin yaşananlara kayıtsız kalması nedeniyle programlara çıkmama kararı aldığı öne sürüldü.

GÜNÜN ÖZETİ
cnn
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! Erdoğan'a vazgeçmesini söylemiştim
Ahmet Hakan Hürrriyet'teki ekibini meyhaneye götürdü
Kılıçdaroğlu'nun elindeki son anket şaşırtıcı! CHP AK Parti'nin 3 puan önünde
Fenerbahçe'de SOCAR bombası! Sertaç Komşuoğlu bakın kiminle görüştü
Ahmet Davutoğlu'nun A takımı ve gölge kabine listesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması! Davete icabet ederiz
ÖNCEKİ HABERLER
20'lik diş çektirilmeli mi? Adı 20'lik olsa da bu dişler 50 yaşında bile çıkıyor
Köprü ve otoyollardan 11 ayda 1.8 milyar lira gelir
Herkes Noel baba sandı meğer bankayı soyup para saçmış
İDDEF'ten Yemen'deki mazlumlara destek devam ediyor
Zeytinin faydaları neler şişkinliği gideriyor!
Yerli otomobil fiyatı kaç para olacak ilk bilgi sızdı
Yorumlar 1 yorum