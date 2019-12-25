Ünlü sunucu Cem Seymen’in istifasında Davutoğlu haberi iddiası!

CNN Türk’ün program sunucusu Cem Seymen’in istifası ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Seymen’in Ahmet Davutoğlu'yle ,lgili bir haberle ilgili bir editörle tartıştığı ve editörün Seymen'e 'Seni mermi manyağı yaparım, gebertirim' şeklinde tehditler savurduğu öne sürüldü.

CNN Türk’te sabah saatlerinde yayınlanan ‘A’dan Z’ye’ programının sunucusu Cem Seymen, kişisel Instagram hesabında kendi isteğiyle bu görevden ayrıldığını duyurmuştu. Paylaşımında, “Kendime göre önemli gördüğüm sebeplerle ve tamamen kendi isteğimle bıraktım” ifadelerini kullanan Seymen hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Medyaradar’ın haberine göre, CNN Türk çalışanı bir editörün, istifa öncesi Cem Seymen’le ‘Davutoğlu’ haberi nedeniyle tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Seni mermi manyağı yaparım

İddiaya göre, tartışmanın alevlenmesinin ardından editör Seymen’e “Seni mermi manyağı yaparım, gebertirim” şeklinde tehditler savurdu. Cem Seymen’ın bu olayı yönetime bildirdiği ve yönetimin yaşananlara kayıtsız kalması nedeniyle programlara çıkmama kararı aldığı öne sürüldü.