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G.Saray'dan devre arası bombası!

Galatasaray, milli takımın genç yıldızı Yıldırım Mert Çetin'i kiralamak için Roma yetkilileriyle masaya oturdu.

Devre arasında bir çok takviyeye ihtiyacı olan Galatasaray, ilk transferini stoper bölgesine yapmaya hazırlanıyor. UEFA'nın FFP kurallarından dolayı bonservissiz isimlere yönelen Fatih Terim, Roma'nın Gençlerbirliği'nden transfer ettiği Mert Çetin'i kiralamak için İtalyan ekibine teklif sundu.

6 aylık anlaşma tamam!

Sarı-Kırmızılıların 1,5 yıllık kiralama teklifini geri çeviren Roma yönetimi futbolcuyu 6 aylığına vermek istiyor. Fatih Terim'in Mert Çetin'i 1,5 sezon oynatmayı planladığı ancak İtalyan ekibinin diretmesi durumunda transferin 6 aylığına gerçekleşeceği öğrenildi.

Roma'da sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayan Mert Çetin'in de 6 aylığına Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ancak uzun süreli bir kontrata yanaşmadığı belirtildi.

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