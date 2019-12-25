Yerli otomobil fiyatı kaç para olacak ilk bilgi sızdı

Türkiye'nin ilk yerli otomobili 27 Aralık cuma günü görücüye çıkacak. Büyük gün öncesi Bakanı Mustafa Varank yerli otomobilin farlarını paylaştı büyük ilgi gördü. Peki yerli otomobili kim yaptı, yerli otomobilin yapımında olan şirketler hangisi? Yerli otomobilin yapımı için 5 babayiğidi elini taşın altına soktu Zorlu Holding'te var

Türkiye'nin merakla beklediği gün için geri sayım başladı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili 27 Aralık cuma günü görücüye çıkacak. 2011 yılından beri gündemde olan yerli otomobilin projesine ise 2017 yılında başlandı. Peki yerli otomobili kim yaptı, yerli otomobil yapımında olan şirketler hangisi? Türkiye'yi gururlandıran yerli otomobil projesinde 5 babayiğit var.

27 Aralık cuma günü görücüye çıkacak olan yerli otomobil için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tarih atıp sosyal medyadan yerli otomobil önündeki pozunu paylaştı.

Her gün 14.30'da bir parçası tanıtılacak: Tweette ayrıca “Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı… Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.” ifadesine yer verildi.

Otomobilin fiyatı ile ilgili tahminler 150 bin TL ile 200 bin TL arasında değişeceği yönünde.

Daha önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk ile yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmıştı.

“Türkiye'nin Otomobili”nin ön gösteriminin 27 Aralık’ta Gebze’de yapılması planlanıyor.

Varank'ın paylaştığı fotoğraflarda yerli otomobillerin üzeri brandayla örtülüydü.

5 babayiğit ve TOBB

İkinci fotoğrafta ise yerli otomobili yapan 5 babayiğit ve TOBB'un başkanı yer alıyor. Gündeme oturan da bu poz oldu.

Yerli otomobili kimler yaptı?

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu. Yerli otoyu yapan şirketler şunlar:

-Anadolu Grubu,

-BMC,

-Kıraça Holding,

-Turkcell Grubu

-Zorlu Holding

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da ortak oldu. 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.