Gece terörü nedir çocuklarda kabuslara neden oluyor!

Gece terörü hastalığı genelde 4-12 yaş aralığındaki çocuklarda kabuslara neden oluyor. Peki gece terörü nedir ve belirtileri nelerdir? Detayları haberimizde...

Her yaşta insanda görülebilen gece terörü, çocuklarda, özellikle de 4-12 yaş civarında nadir de olsa yaşanabilen bir hastalıktır. Gece terörü, çocuklarda görülen yoğun yaşanan kabuslar için kullanılan bir terim. Çocukların gördüğü kabus esnasında istemsizce bağırmalarına ve hareket etmelerine sebep olan bu hastalık genetik etkenlerle ortaya çıkabiliyor. Peki gece terörü neden olur ve belirtileri nelerdir? İşte tüm detaylarıyla gece terörü hakkında merak ettikleriniz...

Gece terörü nedir?

4-12 yaş civarı çocuklarda yaşanan yoğun görülen kabuslardır. Kabus gören çocuklar normalde korkarak uyanır ve sakinleştirilmeyi bekler. Kabuslarından bahsetmek isterler. Gece terörü çocuk uyuduktan 2-3 saat sonra derin uykuda kendini gösterir. Hastalık çocuğun bağırmasına, yatakta oturup ellerini kollarını sallamasına dahası kalkıp evin için koşmasına sebep olabilir. Çocuk terler ve hızlı nefes alabilir. Ama tüm bunlar yaşanırken tamamen uykuda olur. Gece terörü çoğunlukla birkaç dakika sürer ve sonrasında çocuk yaşadıklarını hatırlamaz.

Birçok neden tetikleyicisi olabiliyor

Aşırı yorgunluk, evde, okulda stresli ortam, farklı bir ortamda uyumak, ateşli hastalık, beyin ve sinir sistemi üzerinde etkisi olan ilaçların kullanımı gece terörünü tetikleyebilir. Genetik faktörler de etkilidir. Gece terörü yaşayan çocuğa bağırmak ve onu silkelemektense sakin bir ses tonuyla rahatlatarak konuşmak gerekir. Altta yatan neden ne ise bununla ilgili bir doktora danışmak yararlı olacaktır.

Gece terörü hastalığının belirtileri

Tipik bir atakta çocuk oldukça ürkmüş şekilde yatağa oturarak aniden çığlık atar, ardından inilti benzeri hafif sesler çıkararak belirgin korku ifadesi, hızlı nefes alıp verme, terleme gibi belirtiler gösterir.

Kıyafetlerini çıkarabilir, istemsiz el kol hareketleri olabilir ya da çok sıklıkla görülmese de korkuyla yatağı ve yatak odasını terk edebilir.

Gece terörü atakları, genellikle uyku başladıktan 2-3 saat sonra ortaya çıkar. Yaklaşık 20 saniye ile 5 dakika kadar sürer. En geç 15 dakika içinde çocuk tam bir uyanıklık olmaksızın yatışır ve kendiliğinden uykuya dalar.

Çocuk atak esnasında ve sonrasında çevreyle ilişkisizdir, sabah uyandığında atağı hatırlamaz. Genellikle gecede bir kez görülen ataklara uykuda konuşma, iç çekme, iniltiler eşlik edebilir.

Gece terörü neden olur?

Parasomniler sıklıkla ailelerde görülür ve bu nedenle birçok durumda genetik bir faktör vardır. Birçok REM uyku davranışı bozukluğu gibi bazı parasomnilerden beyin hastalıkları sorumlu olabilir. Parasomnias da obstrüktif uyku apnesi ve çeşitli ilaçlar ile diğer uyku bozuklukları tarafından tetiklenebilir.