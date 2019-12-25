HABER /  SPOR

Beşiktaş'tan milli yıldız için kiralama teklifi!

Beşiktaş, Wolfsburg'da forma şansı bulamayan milli futbolcu Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için harekete geçti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

6 aylık kiralama formülü

A Milli Takımımızın deneyimli futbolcusu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Oğuzhan Özyakup'u göndermeyi planlayan, Adem Ljajic'in performansından ise memnun olmayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin, transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

BeIN Sports'un edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.

Bu sezon Bundesliga'da forma şansı bulamayan Yunus, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun, Wolfsburg'la olan kontratı 2021'de sona erecek.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Temel Karamollaoğlu: Yerli otomobil başarısız olacak
Şule Çet davasında yeni gelişme: Mahkeme açıkladı
Bakan Pakdemirli'den Karadeniz'deki orman yangınları ile ilgili açıklama
Ahmet Davutoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması! Erdoğan'a vazgeçmesini söylemiştim
Ahmet Hakan Hürrriyet'teki ekibini meyhaneye götürdü
Kılıçdaroğlu'nun elindeki son anket şaşırtıcı! CHP AK Parti'nin 3 puan önünde
ÖNCEKİ HABERLER
Migrene ne iyi gelir avokado ağrıları dindiren besinlerden!
Yerli otomobil fiyatı kaç para olacak ilk bilgi sızdı
Portakal neye iyi gelir kansere yakalanma riskini azaltıyor!
Dolar yüksek seviyeye çakıldı kaldı! 25 Aralık dolar kuru ne kadar?
Afrika ülkesinde korkunç saldırı! 122 kişi öldü
Asgari ücret belli oldu mu yarın dananın kuyruğu kopacak
Yorumlar