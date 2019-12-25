Beşiktaş'tan milli yıldız için kiralama teklifi!

Beşiktaş, Wolfsburg'da forma şansı bulamayan milli futbolcu Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için harekete geçti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın, Almanya Bundesliga temsilcisi Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

6 aylık kiralama formülü

A Milli Takımımızın deneyimli futbolcusu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Oğuzhan Özyakup'u göndermeyi planlayan, Adem Ljajic'in performansından ise memnun olmayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin, transfer için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında.

BeIN Sports'un edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.

Bu sezon Bundesliga'da forma şansı bulamayan Yunus, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun, Wolfsburg'la olan kontratı 2021'de sona erecek.