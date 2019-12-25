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Portakal neye iyi gelir kansere yakalanma riskini azaltıyor!

Ezgi Zeyrek zeyrekezgi@gmail.com

Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi portakal, zengin vitamin ve mineral kaynağı olmasıyla kanseri önlüyor. İşte portakalın daha önce duymadığınız faydaları!

Kış aylarının sevilen meyvelerinden olan portakal, C ve B vitamini zengini, lif kaynağı ve mineral deposu olması sebebiyle birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan mucize bir besin. Depresyonu önlemek, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kansere yakalanma riskini azaltmak portakalın faydalarından birkaçı. İşte portakalın bilinmeyen yararları!

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Sadece C vitamini değil, B vitamini, magnezyum, kalsiyum, lifler ve doğal şeker açısından da zengin bir içeriğe sahip olan portakal bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir kış meyvesi olan portakal, soğuk havalarda özellikle grip tedavisinde kullanılıyor.

Kansere yakalanma riskini azaltıyor

Yapılan araştırmalara göre, portakal ve portakal suyu tüketmek lösemi ve diğer kanser türlerine yakalanma riskini azaltıyor. Ayrıca portakal, kansere sebep olabilecek hücrelerle de savaşıyor.

Depresyonun ilacı

Portakal bol miktarda demir, çinko, bakır ve vitamin içeriği ile depresyona iyi geliyor. Stresle başa çıkmaya yardımcı oluyor.

Akne ve siyah noktaları tedavi eder

C vitamini kaynağı olan portakal, cilt sağlığına da fayda sağlıyor. Akne tedavisinde ve siyah noktaların giderilmesinde de kullanılıyor.

Kalbin dostu

Portakal vitamin ve mineralden  zengin içeriği ile kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Bu meyve, kalbe kan pompalanmasının yolunu açıyor.

Bağırsak ve kasların çalışmasında yardımcı

İçeriğindeki magnezyum ile bağırsakların ve kasların daha iyi çalışmasını sağlıyor. Portakal aynı zamanda sindirim sistemini güçlendirir.

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