İmamoğlu'nun iddiaları bir bir çürütüldü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi ile ilgili iddialarına Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı cevap verdi. İstanbul'un içme suyunu karşılayan Terkos'a tuzlu su karışacağı iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Ilıcalı, kanalın tabanın Terkos'un altında olduğunu ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi ile ilgili iddialarına Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı cevap verdi. Terkos'a tuzlu su karışacağı iddialarının asılsız olduğunu söyleyen Ilıcalı, Sazlıdere'deki su kaybına karşın kaybedilenin 6 katı su taşınacağını kaydetti.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı iddialar bir bir çürütülüyor. Kanal Projesi ile ilgili 200'e yakın akademisyenle birlikte hazırlanan 590 sayfalık ÇED raporu CNN Türk'te tartışıldı.

"Tuzlu su karışacağı iddiası doğru değil"

CNN TÜRK'te Başak Şengül'ün sunduğu Günlük programına konuk olan Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, tartışılan projeyi değerlendirdi.

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kanal İstanbul hakkında şunları söyledi:

"Terkos'a tuzlu su karışacak iddiası doğru değil. Kanal tabanı Terkos Gölü'nün altında. Bu yüzden karışma şansı yok.

Ayrıca tuzlu suyun karışması veya yüzeysel suların kanala etkisi durumunda olumsuzluklar geçirimsiz malzemelerle gerekli tedbirleri alınmış vaziyette. Su konusunda risk oluşturmayacak.

"6 katı su kaybı telafi edilecek"

Sazlıdere'de yüzde 40'lık bir alan gidiyor ama bölgedeki su kaynaklarından yapılacak barajlarla beraber burada kaybedilen kapasitenin 6 katı su kaybı telafi edilecek. Ulaşıma ve trafiğe olumlu etki yapacak. Kentsel dönüşüme katkı sağlayacak.

Deprem riski olan yerler taşınacak. İlave bir nüfus yok. Marmara'yı bitireceği iddiası da doğru değil. Bu konuda veriler sadece tahmin, bilimsel bir çalışma yok."