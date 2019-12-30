HABER /  FENERBAHÇE
ADV Son sezon indirimi

Ersun Yanal: Bugün skor kazandı

İhlas Haber Ajansı

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, “Daha iyi oynadığımız maçlar vardı. Bunları da kazanabilirdik. Bugün skor kazandı” dedi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından basın açıklaması yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha iyi oynadıkları fakat kaybettikleri maçlar olduğunu dile getirerek, “Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı bunları kazanabilirdik. Bugün skor kazandı. Bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlarımız var. Böyle oyunlarda kazanamadık. Oyun içerisinde sert bir maç oldu. Fenerbahçe ile oynamak çok zor. Biz oynamaya pozitif yolla devam edeceğiz. Biz de futbolun temsilcisi olarak en doğrularını yaparak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kilit isim Abdulkadir Selvi paylaştı
Melih Gökçek'ten Emin Çölaşan'a destek: Sevinmedim hatta üzüldüm
Emin Çölaşan'ın FETÖ'den ceza almasına tepki gösteren Ak Partili kim?
"Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" sorusuna Soylu'dan çarpıcı yanıt
Gecikme faizinde indirim Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Süleyman Soylu'dan HDPli Sezai Temelli'nin pilli araba eleştirisine pilli C4 yanıtı
ÖNCEKİ HABERLER
Erol Bulut: 3 puanla ayrılmanın sevincini yaşıyoruz
Aykut Kocaman’dan ayrılık sinyali
Balık üretiminde yüzde 20 oranında tasarruf sağlayacak yöntem
Şarkıcı Doğuş kaç yaşında aslen nereli gerçek adı bambaşka
Rıza Çalımbay sarı kart gördü
Kanal İstanbul nereden geçiyor güzergah haritası nasıl?
Yorumlar