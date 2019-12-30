Ersun Yanal: Bugün skor kazandı

Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, “Daha iyi oynadığımız maçlar vardı. Bunları da kazanabilirdik. Bugün skor kazandı” dedi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından basın açıklaması yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, daha iyi oynadıkları fakat kaybettikleri maçlar olduğunu dile getirerek, “Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı bunları kazanabilirdik. Bugün skor kazandı. Bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlarımız var. Böyle oyunlarda kazanamadık. Oyun içerisinde sert bir maç oldu. Fenerbahçe ile oynamak çok zor. Biz oynamaya pozitif yolla devam edeceğiz. Biz de futbolun temsilcisi olarak en doğrularını yaparak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.