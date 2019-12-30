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Melih Gökçek'ten Emin Çölaşan'a destek: Sevinmedim hatta üzüldüm

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Melih Gökçek, kendisini uzun yıllardır ağır şekilde eleştiren Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan’a Twitter'dan yaptığı paylaşımla destek verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile gazetenin bazı yazarları, yetkilileri ve çalışanlarının yargılandığı davada kararını açıkladı.

Gazetenin yazarlarından Emin Çölaşan ve Necati Doğru 3 yıl 6 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılırken diğer 5 çalışan da en az 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

"Sevinmedim, hatta üzüldüm"

Emin Çölaşan’ın yıllardır eleştirdiği, sert tartışmalar yaşadığı Melih Gökçek, söz konusu karar için Çölaşan'a "geçmiş olsun" temennisinde bulundu. Gökçek, "Yıllarca dişe diş mücadele ettiğim Emin Çölaşan'ın FETÖ'cülükten mahkum olmasına sevinmedim, hatta üzüldüm. Geçmiş olsun... Eminim ki, FETÖ'cü olarak anılmak onun da ağrına gitmiştir" derken, 2007 yılına ait bir de Çölaşan ile ilgili videosuna yer verdi.

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