Doğuş'un evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?

Şarkıcı Doğuş'un gerçek adı Orhan Baltacı'dır. 45 yaşında olan Doğuş Almanya'da doğdu ama aslen Rizeli'dir. Doğuş 2 kez evlilik yaptı. İlk evliliği 2006 yılında Serdar Uygun’un kızı Şeyma Uygun ile yaptı. 2. evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaptı. Doğuş'un iki tane oğlu var.

Şarkıcı Doğuş şarkıları ve özel hayatı ile sık sık magazin basının gündeminde yer aldı. 45 yaşında olan Doğuş'un gerçek adı Orhan Baltacı aslen Rizeli. Almanya'da doğan Doğuş iki kez evlilik yaptı . İlk evliliğini 2006 yılında Serdar Uygun’un kızı Şeyma Uygun ile yaptı bu evlilik 3 yıl sürdü. Doğuş ikinci evliliğini ise 2014 yılında Azeri sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile yaptı. Doğuş'un Arin Aras ve Arda Aslan adında iki tane oğlu var.

Doğuş kimdir: Doğuş, 30 Haziran 1974'te Almanya'da doğdu. Aslen Rize, İkizdereli olan şarkıcı 4 yaşına kadar Almanya'da yaşadı. 4 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya başladı. Çeşitli zorluklarla karşılaştı. Adını "Doğuş" olarak değiştirdi. Survivor'da yarıştı.

En yaratıcı 'müzisyenlerden' biridir . Hapiste geçirdiği günlerde 200 beste yaptığını iddia etmiştir. 4 yaşına kadar Almanya’da yaşadı. 4 yaşında Türkiye’;ye geldi. Aile içi sorunlarından dolayı evden kaçtı ve çocuk yaşta sokakta yaşamaya, hayatın gerçekleriyle tanışmaya başladı. Cezaevleri, sokaklar, apartman boşlukları, kötü çevre, kötü arkadaşlıklar hepsini çocukken yaşadı.

Bu kadar kötü koşullarda bile sigara, alkol, uyuşturucu vb. maddeleri kullanmamış Doğuş bugün hala sigara, alkol, uyuşturucu vb maddeler kullanmamakla birlikte içkili bar programı yapmamaktadır. Sokakta yaşadığı dönemde hayaller kurmaya başladı. Bu hayaller zamanla ve inancıyla hedefleri halini aldı. Hedefi Türkiye sınırları içinde bir yıldız olmaktı. Bu yolda Allah vergisi sesi yanında kendi söz müziklerini yazmaya başladı.

Bunları sokakta beraber yaşadığı arkadaşlarıyla paylaştı. Bu paylaşım ona yetmedi. Bu söz ve müzikleri Türkiye’ye duyurması lazımdı. İlk iş olarak yıllardır yaşadığı sokaklardan, kötü psikolojiden kurtulup yeni bir hayata başlamak için, yeniden doğmak için adını Doğuş olarak değiştirdi.

Çalmadığı plak şirketinin kapısı kalmadı.En sonunda şu an “babam” dediği İskender Ulus prodüktörlüğünde Ulus Müzik etiketiyle 1996 yılında kendi söz müziklerini; kendi adını taşıyan “Doğuş” adlı albümle müzikseverlere sundu. Ve beklenen patlama çok geçmeden gerçekleşti. Kısa sürede milyonlara vuran bir satışla hayalleri gerçek oldu. O artık Türkiye’nin yıldızı parlak yeni star’ıydı. İlk albümü olmasına rağmen “Gamsız”, “;Uyan”, “Ben sensiz ne yaparım” gibi listebaşı şarkılarla müzik dünyasına merhaba dedi.

Evlilikleri : Doğuş, 26 Temmuz 2006 da menajeri Serdar Uygun’un kızı Şeyma Uygun ile evlendi. 3 yıl sonra 08 Ekim 2009 de boşandı.

Ekim 2014 yılında Azeri Sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile Bakü'de bulunan Kempinski Otel'de evlendi.

DOĞUŞ'UN AZERİ EŞİ KİMDİR? Ülkesinde Sen Tek Değilsin isimli program yapan Doğuş'un eşi Azerbaycan'ın en ünlü kadın spikerlerinden biri . Doğuş ile olan evliliği de ülkesindeki şöhretini artırdı.

Çift yarı zamanlı olarak iki ülke arasında mekik dokuyarak zor bir ilişkiyi devam ettiriyorlar. İkizlerin doğumunun ardından çift İstanbul'da yaşamaya başladı.