HABER /  SPOR
ADV Son sezon indirimi

Premier Lig'de Liverpool kazanmaya devam ediyor

Anadolu Ajansı

İNGİLTERE Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Wolverhampton mücadelesini, Mane'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı.

Peş peşe 10. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 55'e, ligdeki yenilmezlik serisini de 36 karşılaşmaya çıkardı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu.

Londra derbisinin galibi Chelsea
Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğünde 2. maçına çıkan Arsenal, bir diğer Londra kulübü Chelsea'yi konuk etti.

Arsenal, 13. dakikada Aubameyang ile öne geçti ancak Chelsea, Jorginho'nun 83 ve Abraham'ın 87. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Başvuru için son 2 gün! Konutta KDV ve tapu harcı indirimi ile 52 bin TL'lik avantaj
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kilit isim Abdulkadir Selvi paylaştı
Melih Gökçek'ten Emin Çölaşan'a destek: Sevinmedim hatta üzüldüm
Emin Çölaşan'ın FETÖ'den ceza almasına tepki gösteren Ak Partili kim?
"Kanal İstanbul için referandum olacak mı?" sorusuna Soylu'dan çarpıcı yanıt
Gecikme faizinde indirim Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
ÖNCEKİ HABERLER
Doğuş'un evlilikleri kaç kere evlendi ilk eşi kimdir?
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
MSB duyurdu 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu
Karamuk bitkisinin faydaları neler ishali anında kesiyor!
Robert Prosinecki: Kayserispor'u bu durumdan kurtaracağız
Kanal İstanbul nereden geçiyor güzergah haritası nasıl?
Yorumlar