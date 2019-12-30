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Deniz Türüç: Şampiyon olacağımıza eminim

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Deniz Türüç, “Bugün 1 puan geride, 5 puan geride, 2 puan önde olman önemli değil. Geçen sene de geriden gelip şampiyon olan bir takım vardı. 2020 bizim yılımız olacak. Ben bu büyük camia ile şampiyon olacağımıza eminim” dedi.

Süper Lig’in 17’nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek devre arasında 3 puanla giren Fenerbahçe’de milli futbolcu Deniz Türüç karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“2020 Fenerbahçe'nin yılı olacak”
Gelecek senenin Fenerbahçe’nin yılı olacağını belirten Deniz Türüç, "Sezon sonunda şampiyon olduğunda, şu anda kimin nerede olduğu önemli değil. Biz bir oyun ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün 1 puan geride, 5 puan geride, 2 puan önde olman önemli değil. Önemli olan sezon sonu. Geçen sene de geriden gelip şampiyon olan bir takım vardı. 2020 bizim yılımız olacak. Ben bu büyük camia ile şampiyon olacağımıza eminim" diye konuştu.

“Anadolu takımlarının yarışta olması mutlu ediyor”
Ligin zirvesinde Anadolu takımlarının olmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Türüç, "Sezon sonunda bana sorarsanız, büyük camialar taraftarlarıyla birlikte bu işi götürecekler uzun vadede ama Sivasspor'a, Alanyaspor'a, Malatyaspor'a da helal olsun, bu işe katılmaları mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

''Önemli olan takımın iyi olması''
Deniz Türüç sözlerini, "Gol atmak tabii ki çok mutlu edici bir şey. Ondan önemli olan takımın aldığı 3 puan. Son maçlarda gol ve asistlerle oynuyorum, bundan önemli olan takımın iyi olması. Ben iyi olmanın yolunu bulurum ama takımın iyi olması bu büyük aile için önemli" tamamladı.

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