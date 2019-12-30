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AB ve Almanya'dan Esed'e dikkat çeken çağrı! Durdurun

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerine, İdlib'deki saldırılarını durdurmaları çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Funke Medya Grubuna yaptığı açıklamada, ''İdlib'deki insani durum felaket düzeyinde ve daha da kötüleşiyor.'' ifadesini kullandı.

On binlerce kişinin bombalamalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maas, ''Bu insanlar kışın ortasında ağır şartlar altında kaçmak durumunda kalıyorlar. Acilen saldırıların durdurulmasına ve kalıcı ateşkese ihtiyaç var.'' dedi.

Funke Medya Grubundaki haberde ayrıca İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 225 bin kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediği belirtildi.

AB'den çağrı

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Esed rejimi ve müttefiklerinin, Suriye'nin kuzeybatısında sivilleri ve sivillerin kaçış yollarını havadan ve karadan bombaladığı belirtildi.

Esed rejimi ve müttefiklerine İdlib'deki saldırılarını durdurmaları ve uluslararası hukuka uymaları çağrısında bulunan AB, ülkenin kuzeybatısında son haftalarda 80 bin sivilin yerinden edildiğini, bu sayının geçen şubattan beri 800 bini bulduğu bildirildi.

Üç milyon sivilin yaşadığı İdlib'e insani yardımın ivedilikle ulaştırılmasının gerekliliğine işaret edilen açıklamada, "İdlib'de Birleşmiş Milletler listesindeki terör örgütleri herkesin endişe kaynağıdır ancak bu gruplarla mücadele uluslararası insani hukukun ihlaline ve sivillerin bombalanmasına izin vermez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İdlib'deki çatışmaların siyasi müzakerelere inancı ve Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarını riske attığı belirtildi.

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