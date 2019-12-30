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Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United'ı 2-0 yendi

Anadolu Ajansı

Manchester City'yi çalıştıran Guardiola, 134. maçında 100. galibiyetine ulaşarak İngiltere Premier Lig'de bunu en kısa sürede başaran teknik direktör oldu.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, sahasında oynadığı Sheffield United karşılaşmasından Agüero'nun 52 ve De Bruyne'ün 82. dakikadaki golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

134. maçında 100. galibiyet
Manchester City'yi çalıştıran Josep Guardiola, 134. maçında 100. galibiyetine ulaşarak Premier Lig'de bunu en kısa sürede başaran teknik direktör oldu. Rekorun önceki sahibi Jose Mourinho, 100. galibiyetini 142. maçında elde etmişti. 

Puanını 41'e çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un 14 puan arkasında 3. sıradaki yerini korudu.

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