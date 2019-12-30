Hilal Kaplan'ın yerli otomobili eleştiren bazı CHP'lilerle ilgili yazısı bomba

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, CHP'li bazı isimlerin yerli otomobile ilişkin eleştirilerine tepki göstererek, "İçinizdeki müzmin muhalifi az bir salın ve gülümsemeyi deneyin" diye yazdı.

Geçtiğimiz hafta Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobilin yankıları sürüyor. Tasarımı ve teknik özellikleri genel olarak beğeni toplarken, CHP'de ise yeni bir tartışma başlattı.

CHP PM üyesi Ekrem Kerem Oktay’ın “Otomobil çok güzel. Gerisi gelir inşallah” paylaşımına eski CHP PM üyesi Enver Aysever, “Beyefendi CHP PM üyesi” diye yazarak hedef gösterdi.

Bazı hesaplardan Oktay'a yönelik “Yazıklar olsun”, “Utanç”, “Yalana ortak olmak!” eleştirileri geldi.

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Mutsuz muhalefet" başlıklı bugünkü yazısında CHP'deki yerli otomobil kavgasını kaleme aldı.

"Psikopatolojik bir vakıa"

"Ne var ki mutsuzluğa şartlanmış, ne olursa olsun negatif kalmaya odaklanmış, muhalefet adı altında en büyük haksızlığı ülkesine yapan bir kesim var." diye yazan Kaplan, "Tasarımın ve prototip üretiminin İtalya'da yapılmış olmasından hareketle sanki ortada kayda değer bir iş yokmuş gibi davranmaları şayet bir cehalet ürünü değilse, bayağı psikopatolojik bir vakıa." ifadelerine yer verdi.

"Yabancı basın daha hakkaniyetli"

Yabancı basında çıkan değerlendirmelerin yerli basından daha hakkaniyetli olduğunu savunan yazar, yazısını şöyle sonlandırdı:

"Çocuklarımızın "adamlar yapmış" demek yerine "biz yaptık" demeye alışacağı, öğrenilmiş çaresizliklerimizle yüzleşeceğimiz bir geleceğe adım atıyoruz. İçinizdeki müzmin muhalifi az bir salın ve gülümsemeyi deneyin. İyi seneler..."