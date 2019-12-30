HABER /  EKONOMİ
ADV Son sezon indirimi

Ekonomik güven endeksi yılın en yüksek seviyesine çıktı

Ekonomik güven endeksi, Aralık'ta yüzde 2.6 oranında artarak 93.8 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 2.6 artarak 91.3'ten 93.8'e çıktı.

Endeksteki artış tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi ise geriledi

Aralık ayında, reel kesim güven endeksi 108.7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 93.2 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 102.6 değerine, inşaat sektörü güven endeksi ise 68.9 değerine yükseldi. Tüketici güven endeksi ise 58.8 değerine geriledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yerli otomobil bataryası 60 liraya dolacak ve 500 km. yol gidilebilecek Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar zirveye çakıldı kaldı! Yılbaşı öncesi dolarda son durum
Hilal Kaplan'ın yerli otomobili eleştiren bazı CHP'lilerle ilgili yazısı bomba
Ankara'da rant kavgası sonrası CHP'li Sinan Aygün partisinden istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında en çok gittiği ülke
Başvuru için son 2 gün! Konutta KDV ve tapu harcı indirimi ile 52 bin TL'lik avantaj
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kilit isim Abdulkadir Selvi paylaştı
ÖNCEKİ HABERLER
West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu
NBA'de Lakers, Mavericks'i yendi! LeBron James tarihe geçti
Brokolinin faydaları neler çağın hastalığı kanseri önlüyor!
Tepki çeken intikam yemini videosu! Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama geldi
Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül'e 'geçmiş olsun' telefonu
Kanal İstanbul nereden geçiyor güzergah haritası nasıl?
Yorumlar 2 yorum