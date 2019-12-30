West Ham United'ın yeni teknik direktörü David Moyes oldu

Hilal Kaplan'ın yerli otomobili eleştiren bazı CHP'lilerle ilgili yazısı bomba

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 yılında en çok gittiği ülke

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