TMSF Başkanı Muhiddin Gülal açıkladı FETÖ'ye 10 milyar dolarlık finans yardımı

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, devir olmadan önce şirketlerden FETÖ'ye giden yardımla ilgili "Hukuki süreç devam ediyor ama 10 milyar dolarlık bir yapıyla terör örgütü finanse ediliyordu ifadesi yanlış olmaz" dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün sahip olduğu ekonomik gücü anlattı. Hürriyet Ekonomi Servisi'ne konuşan Gülal, TMSF'ye devredilen FETÖ irtibatlı şirketlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

FETÖ’den dolayı kayyımlık yaptıkları şirket sayısının 829, bu şirketlerin aktif büyüklüklerinin 59.6 milyar lira, özkaynak büyüklüğünün de 23.9 milyar lira olduğunu söyledi.

ŞİRKETLERİN İÇİNİ BOŞALTMIŞLAR

FETÖ aidiyeti olan şirketlerin, devraldıktan sona aktif olarak yüzde 38 büyüdüklerini belirterek, “İmaj sorunu vardı. Hem imajını hem bilançosunu yönetiyoruz. Şirketlerin içinde içi boşaltılanlar, sürekli zarar edenler vardı. Buna rağmen yüzde 38 büyüdüler” dedi.

TEDARİKÇİDEN ÖRGÜTE YÜZDE 10

Gülal, FETÖ örgütüne ne kadar yardım yapıldığına ilişkin bir soruya, “Bizdeki şirketlerin aktif büyüklüğü 60 milyar seviyesinde yani 10 milyar doların üzerinde. Hukuki süreç devam ediyor ama 10 milyar dolarlık bir yapıyla terör örgütü finanse ediliyordu ifadesi yanlış olmaz. Ama her birinde ayrı ayrı yapılan işlem var. Örneğin (X) firmasında tüm tedarikçilerden örgüte yüzde 10 para kesiliyordu. Biz bunu dosyaladık, delillendirdik” diye konuştu.