TMSF Başkanı Gülal açıkladı: FETÖ aidiyetleri olan şirketleri yüzde 38 büyüttük

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kayıt dışı işlemleri kayıt altına aldıklarını belirterek, "FETÖ aidiyeti olan şirketleri devraldıktan sonra aktif olarak yüzde 38 büyüttük" açıklaması yaptı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Gülal, FETÖ'den dolayı kayyumluk yaptıkları şirket sayısının 829, bu şirketlerin aktif büyüklüklerinin 59.6 milyar lira, özkaynak büyüklüğünün de 23.9 milyar lira olduğunu belirtti.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'e açıklamalar yapan Gülal, "Hukuki süreç devam ediyor ama 10 milyar dolarlık bir yapıyla terör örgütü finanse ediliyordu ifadesi yanlış olmaz" diye konuştu.

"Koza Altın yüzde 68 büyüdü"

Gülal, FETÖ aidiyeti olan şirketlerin, devraldıktan sona aktif olarak yüzde 38 büyüdüklerini belirterek, “İmaj sorunu vardı. Hem imajını hem bilançosunu yönetiyoruz. Şirketlerin içinde içi boşaltılanlar, sürekli zarar edenler vardı. Buna rağmen yüzde 38 büyüdüler” ifadelerini kullandı.

Koza Altın’ı 2016 ağustos ayından itibaren yönetmeye başladıklarını ifade eden Gülal, şunları kaydetti: Türkiye’de çıkarılan 30 ton altının üçte birini burası çıkartıyor. Yılda 11 ton civarında altın üretmiş olacağız. Biz devraldığımızda borsada değeri 13 liraydı şimdi 77 lira.

Aktif olarak devirden itibaren yüzde 68 büyüdü, kârlılığı yüzde 338 arttı.

‘Böyle ne oldu, para mı konuldu’’ diye soruluyor. Hiçbir şey konulmadı. Yönetimleri oluştururken birikimli, profesyonel insanlarla yönetelim dedik, bu da performansa yansıdı.Bu performansın arkasındaki asıl neden anlaşılan bu şirketlerde kayıtdışı çok işlem vardı her şey kayıt altına alınınca şirketlerin aktifi, cirosu, kârlılığı büyüdü.

"Aydınlı listeye ilk defa girdi"

Kaymaz altın madeni var. Üretim de arttı tamam ama çıkarılabilecek altın miktarı belli. Koza bir önceki yıl kurumlar vergisi rekortmenleri sırasında 35. sıradaydı bu yıl 20’nci sırada. Aydınlı listeye ilk defa girdi.

"Aynes Gıda ilk defa kâra geçecek"

Aynes Gıda’nın ilk devralındığında iflas erteleme halinde olduğunu kaydeden Gülal, bu sene ilk defa kâra geçeceğini kaydetti.

Naksan Grubu'nun fabrikaları durmuş vaziyetteydi

Naksan Grubu devraldıklarında bütün fabrikaların durmuş vaziyette olduğunu anlatarak, “3 bin 600 çalışanı var, şimdi fabrikalar çalışıyor kapasite yüzde 80’e ulaştı. Çok önemli bir sosyal sorumluluk üstlendik” şeklinde konuştu.