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Fenerbahçe’nin Fransız stoperi Adil Rami takımdan ayrılıyor

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe’nin Fransız stoperi Adil Rami, devre arası transfer döneminde sarı-lacivertli ekipten ayrılması bekleniyor.

Sezon başında Marsilya’dan Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak transfer olan Adil Rami, takımdan ayrılmak istiyor.

Fransız L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre sarı-lacivertlilerde bekleneni veremeyen ve sürekli yedek kalan Rami’nin bir an önce ülkesine dönmek istediği belirtildi. Rami, Süper Lig’in ilk haftasında Gaziantep FK karşısında ilk 11’de forma bulmuş, o müsabakada da ikinci yarının başında oyundan çıkartılmıştı. Antrenmanlarda gösterdiği performans ile Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gözüne giremeyen 34 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

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