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Hüseyin Yayman'dan şaşırtan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yorumu

AK Parti'de yeni partilerle ilgili beklenmedik bir çıkış yaşandı. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın parti oluşumlarını "tehdit değil demokrasinin zenginliği" olarak gördüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert bir şekilde eleştirdiği yeni oluşumlara AK Parti içerisinden farklı bir yaklaşım geldi. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın parti oluşumlarını AK Parti açısından "tehdit değil demokrasinin zenginliği" olarak gördüğünü söyledi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın sorularını yanıtlayan Yayman, partisinin "kendi yarattığı sosyolojinin taleplerine" daha çok kulak vermesi gerektiğini söyledi.

Sorun çıkmayacağını düşünüyorum

“Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce siyasete etkisi nasıl olacak” sorusuna yanıt veren Yayman, “Yeni oluşumlar konusunda millet karar verecek. Ama şunu biliyorum AK Parti kendisi gibi davranırsa, kendi gündemine bağlı kalırsa sorun çıkmayacağını düşünüyorum” dedi.

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