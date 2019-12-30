Van Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması
VAN'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasında bulunan İran sınırındaki Tendürek Dağı'nın 2 bin 369 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik, eksi 35 derece soğukta PKK'lı teröristlere geçit vermiyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) yurt dışında 'Pençe', yurt içinde 'Kıran' ile PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor. Operasyonların yanı sıra, PKK mensuplarının İran'ın sınırındaki kamplardan ülkeye geçişlerini engellemek için de Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçeleri arasındaki 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı'nda hakim tepelere 7 üs bölgesi kuruldu.
Bu üs bölgelerden biri olan 2 bin 369 rakımlı Şamya Taşı üs bölgesinde son teknolojik silah ve ASELSAN'ın geliştirdiği termal kameralarla İran sınırında kuş uçurtulmuyor. Tendürek'ten püsküren lavların oluşturduğu siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor izlendiği bölgede, son teknoloji silahlar ve termal kameralarla donatılan komandolar, teröristlere nefes aldırmıyor.
Eksi 35 derecede vatan nöbeti
Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor. Mehmetçiğin zor kış koşullarında görev yaptığı bölgeyi ilk kez Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi görüntüledi.
Terör saldırılarına karşı zırhlı kuleler
Aktif yanardağların püskürttüğü lavlarla oluşan siyah kaya örtüsü nedeniyle hareketliliğin zor şartlarda izlenebildiği Tendürek'te görev yapan Çaldıran JÖH Komando Taburundaki birlikleri, artık teröristlere nefes aldırmıyor. Geçmiş yıllarla sık sık terör saldırılarının yaşandığı bölgede, olası saldırılara karşı artık zırhlı kuleler bulunuyor. Kulelerde ise ASELSAN'ın geliştirdiği gece ve gündüz görüşlü son teknoloji termal kameralar yer alıyor.