Van Tendürek Dağı'nda eksi 35 derecede vatan savunması

Eksi 35 derecede vatan nöbeti

Türkiye'de 9 Ocak 1990'dan bu yana, eksi 46 derece ile en düşük sıcaklık olan ve bugünlerde hava sıcaklığının geceleri eksi 35'e düştüğü Tendürek'te 2018 yılında kurulan üs bölgelerden biri olan Şamya Taşı'nda, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Komando Birlikleri, sarp kayalıklar, derin vadiler ve yüksek tepelerle çevrili yanar dağa rağmen görevini sürdürüyor. Mehmetçiğin zor kış koşullarında görev yaptığı bölgeyi ilk kez Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi görüntüledi.