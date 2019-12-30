İstanbul için AKOM alarmı! Şiddetli fırtına gece havayı donduracak

İSTANBUL hava durumuna ilişkin hem meteorolojiden hem AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul'da fırtına öğleden sonra çok şiddetlenecek ve yılbaşına kadar etkili olacak. Gece ise dondurucu bir soğuk görülecek.

Meteoroloji bugün bir çok il için yoğun kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. Kar yağışı özellikle Akdeniz'in iç kesimlerinde etkili oluyor. İstanbul için ise meteorolojiden ve AKOM'dan çok şiddetli fırtına alarmı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı (Afet Koordinasyon Merkezi) AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da esen rüzgârın öğleden sonra fırtınaya dönüşecek.

Gece donduracak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul’da hâli hazırda kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak Salı (Yarın) sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olacağı duyuruldu. Özellikle gece saatlerinde 5°C’ler civarına gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4°C daha soğuk hissedileceği evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi oluşturabileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, soğuk hava ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı (donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması, vb.) tedbirli olunmasını tavsiye ediyor.

İBB sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi'ndeki misafirhanede, kadınları ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi'nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor.

Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları “153 İBB Beyaz Masa” hattına, 112 Hızır Acil’e veya yakınlarındaki emniyet güçleri ile zabıta ekiplerine bildirmeleri rica ediliyor.