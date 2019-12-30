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Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesi kuyruğu! Yağmurlu havaya rağmen bekliyorlar

Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar ve karşılıklı restleşmeler devam ederken projeye itiraz etmek için dilekçe vermek isteyen İstanbullular soğuk ve yağışlı havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) Kanal İstanbul Projesi’nin iptali için hazırladığı itiraz dilekçesini teslim etmek için İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturulmaya devam ediyor.

Soğuk havada bile bekliyorlar

İtiraz dilekçesini teslim etmek için vatandaşların kötü hava koşullarına rağmen yağmur altında şemsiyeleriyle beklemeleri kameralara yansıdı. 

Karşılıklı restleşmeler

2011'de çılgın proje olarak yapılacağı açıklanan Kanal İstanbul projesi için hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın İBB'de olmadığını belirterek yapımına başlanacağını belirtirken muhalefet cephesi 'Ya kanal ya İstanbul' kampanyası başlatmış durumda.

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