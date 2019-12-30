Hizbullah'tan ABD'ye tehdit! Hazırlık yapıyoruz savaşa hazırız

ABD'nin, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurmasının ardından İran ve Irak Hizbullah'ından açıklamalar arka arkaya geldi. Hizbullah ABD ile savaşın olası bir seçenek olduğunu, ve buna hazırlıklı yaptıklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah (KH) örgütüne ait Irak ve Suriye'deki 5 hedefi vurduğunu duyurdu. Saldırılar sonucu şu ana kadar 25 kişi öldü. ABD'nin hava saldırı sonucu artan gerilimde yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Yeni açıklamalar geldi

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınanırken, bunun bir "terör eylemi" olduğu belirtildi. Dışişleri sözcüsü Abbas Mousavi, "Bu saldırılarla ABD terörizme güçlü bir destek verdi ve Irak ve Suriye'nin egemenliğine aldırmadı. Bu yasadışı bir eylemdir ve sonuçları için sorumluluk kabul etmelidir" dedi. Açıklama yapan Irak Hizbullahı ise, ABD ile savaşın olası bir seçenek olduğunu, ve buna hazırlıklı yaptıklarını açıkladı.

Bombalama görüntüleri yayınlandı

İngilizlerin saygın kanalı BBC'nin Nafiseh Kohnavar adlı muhabiri, ABD tarafından düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı.

ABD cephesinden peş peşe açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırılmasının ardından yapılan ABD hava saldırılarını İran'a verilen "net bir cevap" olarak nitelendirdi. Pompeo, "Bugün Irak'ta attığımız adım, Başkan Trump'ın da aylardır belirttiği gibi, İran'ın Amerikan askerinin hayatını tehlikeye atması durumunda kendilerine vereceğimiz net bir cevap konusundaki kararlılığımızı göstermektedir" derken, benzer bir olayın tekrarlanması durumunda askeri olarak cevap vermekten kaçınmayacaklarını belirtti.

Pompeo ayrıca, ABD'nin bölgedeki çıkarları için "ilave adımlar" atabileceğini söyledi.