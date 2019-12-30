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Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medyada Kanal İstanbul paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kanal İstanbul projesi ile Türkiye’nin kazanımlarına dikkat çeken bir video paylaştı.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından “Kanal İstanbul projesi; İstanbul’da deniz trafiği kaynaklı tüm riskleri ortadan kaldıracak, can ve mal güvenliğini tesis edecek, 10 bin yeni istihdam sağlayacak, ekonomiye değer katacak, İstanbul’un tarihi deniz ticaret merkezi olma konumunu güçlendirecek” notuyla bir video paylaştı.

Videoda, geçmişte deniz ticareti merkezi olan İstanbul’un Kanal İstanbul’un yapılmasıyla birlikte bu konumunu güçlendireceği anlatılıyor.

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