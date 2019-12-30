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Mersin'de askerin esrarengiz ölümü! Yarı çıplak halde sokakta bulundu

MERSİN’de izne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu. Arkadaşı tarafından hastaneye götürülen asker, hayatını kaybetti.

Önceki gece saat 04.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi’nde 22 yaşındaki S.K. isimli genç, yol kenarında arkadaşı tarafından yarı çıplak vaziyette bulundu.

7 gün önce izne giden asker

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne götürülen genç, tedavi altına alındı. Şahsın yapılan araştırmasında Kırklareli ilinde piyade uzman çavuş olarak görev yaptığı ve 7 gün önce izne geldiği tespit edildi.

Asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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