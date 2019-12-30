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İHH'dan 19 ilde öğrencilere kitap ve defter desteği

İHH İnsani Yardım Vakfı, 19 ilde eğitim öğretim hayatına devam eden yaklaşık 50 bin ortaokul öğrencisine yardımcı ders kitabı ve akıllı defter dağıttı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Türkiye ve dünyada yaptığı insani yardım çalışmalarının yanı sıra öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İHH, Arı Yayıncılık ve Yüksek Başarı Yayınları’nın destekleriyle Anadolu’nun farklı illerindeki ortaokul öğrencilerine İngilizce, Almanca ve yardımcı kitaplar ile akıllı defter dağıtımında bulundu. 19 ilde 87 bin 869 kitap ve 57 bin 850 defter dağıtımı gerçekleştirildi. Yardımlardan yaklaşık 50 bin öğrenci istifade etti.

Yardım dağıtılan 19 ilin isimleri ise şu şekilde: Diyarbakır, Van, Mardin, Batman, Ağrı, Şırnak, Muş, Bitlis, Siirt, Kars, Hakkari, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Ardahan, Eskişehir, Balıkesir ve Zonguldak.

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