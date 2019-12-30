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CHP'den Libya tezkeresi ile ilgili son dakika açıklama! Olumsuz bakıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Libya tezkeresini görüşmesinin ardından CHP'den onay vermedikleri açıklaması geldi..

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 2 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu parti liderleriyle bir araya gelerek meselenin önemi açıklamaya devam ediyor. Çavuşoğlu bugün ilK ziyaretini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptı. Görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'den tezkere ile ilgili açıklama geldi.

CHP tezkereye destek vermeyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşme sonrası yaptığı açıklamada Libya'ya asker gönderilmesi için Meclis'e gelecek tezkereye destek vermeyeceklerini açıkladı.

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