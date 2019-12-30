Arda Turan Galatasaray'la anlaştı! Forma numarası bile belli

Medipol Başakşehir'le yollarını ayıran ve Galatasaray'la 1,5 yıllığına el sıkışan Arda Turan'ın giyceği formanın numarası bile belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "G.Saray kendi çocuklarına sahip çıkar. Arda futbolu burada bırakmalı" dediği Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdı.

1,5 yıllık imza atacak

Kasımpaşa maçı öncesi Başakşehir'deki takım arkadaşları ve kulüp personeli ile vedalaşan Arda, G.Saray'a 1.5 yıllık imza atacak. 32 yaşındaki oyuncu futbolu sarı-kırmızılılarda bırakmak isterken, sosyal medyadaki tepkilerden etkilenen yönetim görüşmeyi yılbaşı sonrası yapacak.

Forma numarası hazır

Arda Turan, 66 numarayı giyecek. G.Saray'dan ayrılmadan önce 10 numarayı giyen Arda, A takıma ilk çıktığı dönemde giydiği 66 numara ile sahaya çıkarak yeniden taraftara ilk yıllarındaki Arda olduğunu gösterecek.