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Putin başardık deyip Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı yolladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gönderdiği yılbaşı mesajında Türkiye ile enerji, askeri-teknik işbirliği ve Suriye’de terörle mücadele konularında başarıyı yakaladıklarını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yılbaşı tebrik mesajı gönderdi.

"Önemli başarılara imza attık"

Putin, mesajında Rusya ile Türkiye’nin, enerji ve askeri-teknik işbirliği de dahil olmak üzere karşılıklı olarak faydalı stratejik projeleri gerçekleştirme konusunda önemli başarılara imza attığını kaydetti.

"Suriye'deki krizde siyasi çözüm süreci başattık"

Putin’e göre, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağlantıların geliştirilmesine ilişkin yeni alanlar da belirlendi. Moskova ve Ankara, Suriye’de terörle mücadele konusunda gerçekleştirdiği yakın çalışmalar ve ortak çabalar neticesinde ülkedeki krizde siyasi çözüm sürecinin başlamasına katkıda bulundu.

Diplomatik ilişkilerin 100. yılı

2020’de Rusya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılını dolduracağını vurgulayan Rus lider, bu yıldönümü sırasında da ikili işbirliğinin geliştirilmesine yönelik yeni başarılara imza atılacağına emin olduğunu belirtti.

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